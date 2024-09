Pagamenti account-to-account e istantanei stimoleranno nuova ondata innovazione

(Teleborsa) - Ildeldescrive un settore in continua trasformazione, dominato da. Raggiunta la, il report prevede cheDal 2004, anno della prima pubblicazione del World Payments Report, il settore dei pagamenti ha vissuto un cambiamento radicale. Tecnologie digitali comesi sono diffuse sempre di più. Anche le normative hanno avuto un. Di conseguenza, oggi l’ecosistema dei pagamenti è più connesso, armonizzato, efficiente e sicuro che mai.Il volume delleha raggiunto i. Con i clienti sempre più orientati verso esperienze di pagamento semplici e immediate, si stima che entro il 2028 queste transazioni potrebbero arrivare a 2.838 miliardi.La regionesi conferma come una delle aree con la crescita più rapida nelle transazioni non-cash, con un aumento del 20% nel 2024 rispetto all’Europa (16%) e al Nord America (6%). A livello globale, il 77% dei dirigenti del settore identifica l’e-commerce come il principale fattore di accelerazione del passaggio ai pagamenti non-cash.Lesono una modalità più veloce ed economica per effettuare pagamenti, evitando i costi dei tradizionali circuiti bancari. Il report evidenzia che questa crescente popolarità potrebbe ridurre il dominio delle carte di pagamento tradizionali. Secondo le stime,Dato che le commissioni interbancarie rappresentano una fonte di guadagno significativa, questo fenomeno potrebbe rappresentare un rischio considerevole per gli operatori tradizionali, con potenziali perdite di miliardi di dollari.Si prevede che il portafoglio digitale, parte dell’iniziativa European Payments Initiative, accelererà l’adozione dei pagamenti A2A. Il 37% dei dirigenti europei del settore stima che ridurrà significativamente la crescita delle transazioni con carta in Europa entro il 2027."Il continuo aumento delle transazioni non-cash è. I dati indicano un passaggio inevitabile verso pagamenti istantanei e aperti", ha dichiarato. "I successi di Pix in Brasile e UPI in India mostrano come la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale. Le istituzioni finanziarie stanno aggiornando i loroo sfruttando infrastrutture bancarie condivise, mentre i consumatori chiedono velocità e le aziende sono pronte a pagare di più per soluzioni innovative: è il momento di creare queste condizioni".Due terzi dei dirigenti del settore ritengono che l’aumento dei pagamenti istantanei sia cruciale per. Tuttavia,principalmente a causa delle preoccupazioni legate alle frodi. Attualmente, solo il 25% delle banche è in grado di ricevere pagamenti istantanei, mentre il 53% può sia inviarli che riceverli.Capgemini ha condotto un’indagine super valutare il livello di preparazione delle banche all’adozione dei pagamenti istantanei. Solo il 5% degli istituti si dimostra altamente preparato e in grado di consolidare la propria leadership. Nello specifico, solo il, dato particolarmente significativo in vista della scadenza del regolamento sui pagamenti istantanei (IPR) dell’ottobre 2025.Per i dirigenti della tesoreria aziendale nei settori assicurativo, retail e automotive, le inefficienze nei processi contabili creano problemi di flusso di cassa., con circa il 7% del fatturato aziendale bloccato nella catena del valore. I pagamenti istantanei e l'open finance potrebbero migliorare la visibilità sulla liquidità aziendale.La direttiva, aprendo la strada all'open finance. Sebbene l'open finance abbia un grande potenziale, la sua adozione è ancora limitata da disparità nei quadri normativi e nelle strategie di mercato. Paesi come Australia, Brasile, India e Singapore stanno adottando iniziative per promuovere la condivisione dei dati finanziari.Il report indica che le istituzioni finanziarie faticano ad adottare completamente l'open finance a causa di API non standardizzate e del controllo limitato sull'uso dei dati. Soloo lancio di prodotti di open finance, mentre il 39% è in fase di pianificazione.