Euro digitale, Dombrovskis: utile per soluzioni di pagamento europee e assicurare autonomia strategica

(Teleborsa) - Il commissario europeo all'Economia,, ha dichiarato che proseguono iper la creazione di un euro digitale spiegando che in questa fase la Commissione europea, nel suo lavoro assieme alla BCE, sta guardando "in parallelo alle funzionalità sia online che offline". Intervenuto allo European Summit dell'Institute of International Finance, Dombrovskis ha sottolineato che questo serve anche per assicuraresulle transazioni per valori limitati, effettuate con "pagamenti di prossimità da persona a persona"."Dobbiamo portare la moneta della banca centrale nel XXI secolo perché l'uso delsta calando. Per questo ci serve l'euro digitale, come continuazione della moneta della Banca centrale e anche come strumento per sviluppareper assicurare la nostra", ha aggiunto. "Vogliamo essere molto chiari che l'euro digitale non deve rimpiazzare il contante, ma complementarlo. E quindi – ha sottolineato – vogliamo rafforzare anche il corso legale del contante".All'evento a Bruxelles era presente anche il vicepresidente della BCE,, che ha affermato che "in un mondo che diventa più frammentato, avere uno strumento come l'euro digitale per iè qualcosa che sarà molto utile". "So che sull'euro digitale ci sono teorie assurde – ha aggiunto –. Penso che sia totalmente insensato: sarà semplicemente una estensione delle banconote che abbiamo già nel portafoglio. Ora non possiamo usarle per fareCon l'euro digitale si potrà. Quindi é semplicemente una estensione delle banconote fisiche che abbiamo oggi".Quando si parla di euro digitale si fa riferimento ad una valuta digitale della banca centrale (Cbdc). Sul tema sembra però che Stati Uniti e Unione europea si trovino su fronti opposti. Mentre l'Ue è a lavoro per l'introduzione dell'euro digitale, la nuovanegli Stati Uniti ha esplicitamente vietato allae alle agenzie federali di effettuare ogni tipo di operazione che preveda la creazione di un. Gli Usa punterebbero piuttosto su, e in particolare sulle Stablecoin in dollari, per la digitalizzazione dei pagamenti. Una soluzione vista con crescente diffidenza al di qua dell'Atlantico.De Guindos ha spiegato "l'euro digitale sarà un mezzo di pagamenti adatto ad essere usato nel. Questo è il principale e l'unico scopo". La questione e' "totalmente scollegata dal tema della, ma simultaneamente analizzeremo le implicazioni per analizzare il potenziale impatto che l'euro digitale potrebbe avere anche sulla", ha assicurato.