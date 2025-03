CBI, assemblea approva aumento di capitale da 24 milioni di euro per rafforzamento

(Teleborsa) - L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di, società partecipata da circa 400 banche e altri intermediari che sviluppa infrastrutture critiche per il settore, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una, a sostegno del Piano Strategico 2025-2028.In particolare, il piano delinea un quadro didi CBI e a garantirne un assetto adeguato alle nuove sfide operative e si basa su tre pilastri: Piattaforma infrastrutturale e di Open finance per le banche, ampliando il ruolo di standardizzatore per abilitare nuovi servizi a valore aggiunto; Leader nelle grandi evoluzioni di sistema, facendo leva su evoluzioni regolamentari e tecnologiche; Motore di innovazione in ambito servizi di pagamento, ampliando canali e strumenti di pagamento e guidando l'adozione di pagamenti istantanei."Questa operazione rappresenta un passaggio chiave per dare concretezza alla nostra visione strategica e: un sostegno fondamentale al Piano Strategico 2025-2028, che traccia un percorso chiaro per rafforzare il nostro ruolo nel settore, facendo leva sull'innovazione e su un modello di sviluppo equilibrato", ha detto il"In un contesto di mercato in continua evoluzione, questa iniezione di capitale ci consentirà diper servire al meglio intermediari finanziari, soggetti tecnologici, pubbliche amministrazioni garantendo investimenti per cogliere nuove opportunità assicurando innovazione nei processi di sicurezza - ha aggiunto - Grazie a un assetto più robusto ed efficiente, saremo in grado di accelerare l'innovazione nei servizi di pagamento, ampliare la nostra offerta e servire i nostri utenti con crescente efficacia nel confronto con le sfide future".In particolare, l', senza emissione di nuove azioni e mediante parziale imputazione delle riserve da utili iscritte a bilancio, ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile, permetterà di consolidare il patrimonio netto mediante l'impiego di riserve disponibili., con emissione di nuove azioni al valore di parità contabile, senza previsione di soprapprezzo, da offrire in sottoscrizione ai soci e con delega al Consiglio di Amministrazione di richiamare i versamenti, consentirà, invece, l'afflusso di nuovi mezzi finanziari destinati agli investimenti previsti nel quadro strategico di lungo periodo, favorendo così la sostenibilità economica e operativa.