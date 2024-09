TPS, utile semestrale sale a 2,4 milioni di euro. Ricavi +16,7%

TPS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive, ha chiuso ildel 2024 conpari a 26,6 milioni di euro, in crescita del 16,7% rispetto al primo semestre 2023 (22,8 milioni di euro). La crescita organica sul periodo è pari al 12%.L'si attesta a 4,6 milioni di euro, superiore al primo semestre 2023 (4,4 milioni di euro) del 5,6%. L'è pari a 2,4 milioni di euro (vs 2 milioni al 30 giugno 2023), di cui 2,2 milioni di euro di competenza del Gruppo (vs 1,9 milioni un anno fa).Laprima dell'applicazione del principio IFRS 16, in crescita rispetto al 31.12.2023, passa da -13,7 milioni di euro a -17,1 milioni di euro. A seguito dell'impatto del suddetto principio sui diritti d'uso e leasing, la PFN passa a -14,4 milioni di euro rispetto a -10,6 milioni di euro dell'esercizio 2023. La Generazione di Cassa Operativa è stata pari a 5,7 milioni di euro.L'evoluzione della gestione di TPS nelladel 2024 continuerà a essere orientata alla ricerca di nuove opportunità di crescita organica e per linee esterne, si legge nella nota sui conti.