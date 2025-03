Neodecortech, utile 2024 sale a 4 milioni. Dividendo di 0,15 euro

Neodecortech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, ha chiuso ilcon unpari a 168,6 milioni di euro, in aumento del 4,3% rispetto al 31 dicembre 2023, principalmente grazie al buon andamento dell'attività energetica.L'è pari a 16,6 milioni di euro (13,9 milioni al 31 dicembre 2023) e una marginalità pari al 9,9% sui ricavi, in crescita rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (8,6%) e in aumento significativo rispetto all'EBITDA margin adjusted (7,5%, escludendo la posta non ricorrente relativa alla massimizzazione 2022 nell'anno 2023). L'consolidato è pari a 4 milioni di euro, rispetto ad un utile netto consolidato al 31 dicembre 2023 pari a 2,8 milioni e rispetto a un utile netto adjusted (escludendo la posta non ricorrente relativa alla massimizzazione 2022 al 31 dicembre 2023) pari a 1,3 milioni.L'al 31 dicembre 2024 è pari a 33,1 milioni di euro (25,9 milioni al 31 dicembre 2023), dopo aver sostenuto investimenti materiali e immateriali per 10,1e non aver ancora monetizzato i crediti legati al regime energetico dei "Prezzi Minimi Garantiti" e ai costi fissi relativi al "meccanismo di massimizzazione" di Bio Energia Guarcino per 18 milioni.Il CdA ha proposto all'Assemblea degli Azionisti di deliberare la distribuzione di unlordo ordinario di 0,15 euro per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le azioni proprie con data di stacco cedola il 19 maggio 2025 e la data di pagamento a partire dal 21 maggio 2025 (record date 20 maggio 2025). Il dividend yield calcolato sul prezzo di chiusura al 18 marzo 2025 è pari al 5,28%.