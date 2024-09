ATON Green Storage passa in perdita per 1,9 milioni di euro nel primo semestre

ATON Green Storage

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha chiuso ildel 2024 conpari a 7,7 milioni di euro (21,7 milioni al 30 giugno 2023). La società parla di un forte rallentamento di tutto il settore in Italia che ha subito un arresto della richiesta dovuto a diversi fattori: (i) rialzo progressivo nell'ultimo anno dei tassi di interesse; (ii) inflazione elevata; (iii) abbassamento dei costi dell'energia elettrica e (iv) cessazione degli incentivi da parte del governo.L'è negativo per 0,2 milioni di euro (4 milioni di euro al 30 giugno 2023), mentre ilè pari a -1,9 milioni di euro (2,1 milioni di euro al 30 giugno 2023).L'nel corso dell'esercizio 2024 passa da 13.454 migliaia di euro al 31 dicembre 2023 a 21.106 migliaia di euro al 30 giugno 2024, evidenziando un incremento del 57%; tale nuova liquidità è stata assorbita dall'acquisto di materie prime a prezzi competitivi.