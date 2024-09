Banca Centrale australiana mantiene tassi invariati

(Teleborsa) - Il Consiglio dellaha deciso di lasciare invariati irestando fedeli all'obiettivo di far scendere l'inflazione ritenuta ancora troppo alta. RBA ha quindi deciso di mantenere ilal 4,35%."Riportare l'al target in modo sostenibile entro un lasso di tempo ragionevole resta la massima priorità del Board - si legge in una nota diffusa dalla Banca Centrale -. Ciò è coerente con il mandato della RBA per la stabilità dei prezzi e la piena occupazione. Ad oggi, le aspettative di inflazione a lungo termine sono state coerenti con il target di inflazione ed è importante che ciò rimanga tale".Il Consiglio ha fatto sapere che continuerà a fare affidamento suie sulla valutazione in evoluzione dei rischi per guidare le proprie. Particolare attenzione sarà riservata agli sviluppi nell'economia globale e nei mercati finanziari, alle tendenze della domanda interna e alle prospettive di inflazione e del mercato del lavoro.