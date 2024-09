“Energy Release”, Pichetto: risposta a sistema produttivo

(Teleborsa) - “Dobbiamo mettere in condizione il sistema produttivo italiano di competere col resto d’Europa. Con l’Energy release abbiamo fatto la scelta di dare una”. Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,intervenendo nella sede di Confindustria a un incontro di approfondimento dedicato alla misura “Energy Release 2.0”, contenuta nel decreto 181 del 2023, che promuove gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica.l confronto il delegato del Presidente di Confindustria per l’Energia Aurelio Regina, lo Special Advisor per l’Autonomia Strategica UE, il Piano Mattei e la Competitività di Confindustria Antonio Gozzi, il Capo Dipartimento del Ministero Federico Boschi, i Direttori Generali del MASE Alessandro Noce (Mercati e Infrastrutture Energetiche) e Andrea Maria Felici (Domanda ed Efficienza energetica), il Presidente del Gestore dei Servizi Energetici Paolo Arrigoni e l’Amministratore delegato Vinicio Mosè Vigilante, il Responsabile Affari Regolatori del GSE Davide Valenzano.La norma, ha ricordato il ministro,“Dobbiamo porci – ha detto Pichetto – anche obiettivi in avanti, dare soluzioni per il futuro e su questo ho apprezzato la posizione netta di Confindustria per il nucleare. C’è una base di conoscenza notevole, conservata in università e centri di ricerca. Sarà presentata nei prossimi mesi la proposta di nuovo quadro giuridico e confido - ha concluso - entro il 2025 nella norma primaria da parte del Parlamento”.