Landi Renzo, ok da soci ad aumento di capitale in opzione e riservato a Invitalia

Landi Renzo

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, ha approvato ile approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (oltre a delibere in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione medesima).Inoltre, sono stateal Consiglio di Amministrazione ad(i) fino a un massimo di 25 milioni di euro con offerta in opzione agli azionisti; e (ii) per 20 milioni di euro, riservato a Invitalia.Infine, sono state approvate modifiche statutarie attinenti all'eliminazione del valore nominale, alla facoltà per il Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea degli azionisti con l'intervento esclusivo del rappresentante designato e all'(dotate di alcuni diritti speciali attinenti alla governance, con efficacia sospensivamente condizionata alla integrale sottoscrizione da parte di Invitalia dell'aumento di capitale riservato).