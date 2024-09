SEC, multa di 88 milioni di dollari contro 12 società per inadempienze in tenuta registri

(Teleborsa) - La Securities and Exchange Commission () degli Stati Uniti ha annunciato, tra cui broker-dealer, investment adviser e un dually-registered broker-dealer e investment adviser, per diffuse e duratureda parte delle società e del loro personale nelin violazione delle disposizioni sulla tenuta dei registri.Le società hanno ammesso i fatti esposti nei rispettivi ordini SEC, hanno riconosciuto che la loro condotta violava le disposizioni sulla tenuta dei registri delle leggi federali sui titoli, hanno accettato di pagaree hanno iniziato a implementare miglioramenti alle loro politiche e procedure di conformità per affrontare queste violazioni.Le società sono le seguenti: Stifel, Nicolaus & Company, Inc. ha accettato di pagare una sanzione di 35 milioni; Invesco Distributors, Inc., insieme a Invesco Advisers, Inc., ha accettato di pagare una sanzione di 35 milioni; CIBC World Markets Corp., insieme a CIBC Private Wealth Advisors, Inc., ha accettato di pagare una sanzione di 12 milioni; Glazer Capital, LLC ha accettato di pagare una sanzione di $ 2 milioni;, ha accettato di pagare una sanzione di 1,5 milioni; Canaccord Genuity LLC ha accettato di pagare una sanzione di 1,25 milioni; Regions Securities LLC ha accettato di pagare una sanzione di 750.000; Alpaca Securities LLC ha accettato di pagare una penale di 400.000; Focused Wealth Management, Inc. ha accettato di pagare una penale di 325.000; e Qatalyst Partners LP non pagherà alcuna penale."Le azioni esecutive di oggi riflettono la gamma di rimedi che le parti potrebbero dover affrontare per aver violato i requisiti di tenuta dei registri delle leggi federali sui titoli. Le inadempienze diffuse e di lunga data, anche quando tali inadempienze ostacolano potenzialmente la funzione di protezione degli investitori della Commissione compromettendo la risposta di un'azienda alle citazioni in giudizio della SEC, potrebbero comportare sanzioni civili severe", ha affermato, Direttore della Divisione di applicazione della SEC."D'altro canto, le aziende che si autodenunciano e collaborano in altro modo con le indagini della SEC potrebbero ricevere sanzioni significativamente ridotte - ha aggiunto - Qui, nonostante le mancanze nella tenuta dei registri che hanno coinvolto comunicazioni da parte della dirigenza senior e che sono persistite dopo che i nostri primi problemi di tenuta dei registri sono stati annunciati nel 2021,per conformarsi, ha auto-segnalato e rimediato e, pertanto, ha ricevuto una risoluzione senza penalità".