Bellini Nautica, utile semestrale cala a 0,3 milioni. Ricavi più che raddoppiano

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della nautica di lusso, ha chiuso ildel 2024 conpari a 11,3 milioni di euro, in crescita del 114,7% rispetto al 30 giugno 2023 (pari a 5,3 milioni di euro). L'incremento è relativo principalmente ai maggiori volumi derivanti dalla vendita delle imbarcazioni Nuovo e usato, principale linea di ricavo, durante il primo semestre 2024; tale incremento è dovuto al raddoppio della forza vendita e alla riorganizzazione del gruppo a seguito della fusione per incorporazione di Rimini Service Yacht in Italian Dealer.L'risulta pari a euro 0,9 milioni di euro, rispetto a 0,8 milioni di euro al 30 giugno 2023, registrando un aumento del 15,8%. L'EBITDA Margin, calcolato sul valore della produzione, si è attestato a 7,6% per il periodo chiuso al 30 giugno 2024, rispetto al dato al 30 giugno 2023, pari a 10,0%.Ilè di 0,3 milioni di euro, in riduzione rispetto il periodo chiuso al 30 giugno 2023, pari a 0,4 milioni di euro. Tale risultato è dovuto anche a oneri finanziari pari a 0,12 milioni di euro (rispetto a 0,03 milioni di euro nel periodo precedente), legati ai nuovi finanziamenti contratti nel periodo di riferimento e al contestuale incremento dei tassi di interesse"I risultati del primo semestre sonoindustriale, a conferma della solidità delle previsioni e del metodo nel raggiungimento degli obiettivi fissati - ha commentato l'- La nuova linea di business Bellini Yacht, nonostante abbia comportato un incremento dei costi operativi, sta già dimostrando un impatto significativamente positivo sul backlog, superando le altre linee di business in termini di rilevanza strategica grazie anche al salone di Cannes che ha superato le aspettative"."Il team di Italian dealer capitanato da Massimo Scagnelli sta lavorando con grande energia, professionalità e serietà garantendo ai clienti coperti dalle nostre zone un vero e proprio punto di riferimento - ha aggiunto - Stiamo concentrando ogni sforzo in maniera costante e giornaliera perdel gruppo, per poterla accelerare ulteriormente non appena sarà opportuno".L'al 30 giugno 2024 è pari a 2,2 milioni di euro, rispetto ai 3,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2023, evidenziandosi quindi un sensibile miglioramento della posizione finanziaria netta a livello di gruppo, principalmente per via dell'incasso di crediti commerciali che hanno incrementato le disponibilità liquide del gruppo e grazie ad una significativa riduzione del debito finanziario non corrente, rimborsato nel corso del periodo.Ildi gruppo al 30 giugno 2024 è pari a 4,46 milioni di euro, composto da 15 imbarcazioni, di cui 6 relative a Bellini Yacht, 5 imbarcazioni della linea nuovo e usato Italian Dealer e 4 imbarcazioni della linea vintage Riva.