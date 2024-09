Creactives Group, perdita esercizio stabile a 1,1 milioni. Valore produzione +15%

Creactives Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, ha chiuso ilal 30 giugno 2024 con unpari a 8 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto all'esercizio precedente.L'si è attestato a 282 mila euro (EBITDA margin pari a 3,5%) contro 390 mila euro al 30 giugno 2023 (EBITDA margin pari a 5,6%) Ilha riportato un valore negativo di 1,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente (1,1 milioni di euro).Laè pari a 1,5 milioni di euro al 30 giugno 2024 (532 mila euro al 30 giugno 2023). La variazione registrata della posizione finanziaria netta rispetto al periodo precedente è dovuta a una riduzione della liquidità e ad un aumento dei debiti finanziari a breve termine meno che proporzionale."Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e della crescita dei nostri ricavi e del nostro fatturato - ha commentato il- Nell'ultimo anno abbiamo siglato nuove partnership con importanti realtà globali come Accenture e Bain & Company, e siamo attualmente impegnati in numerose trattative. Siamo fiduciosi che i benefici di questi accordi si concretizzeranno nel prossimo futuro. Continuiamo a mantenere il focus sui ricavi ricorrenti e sul nostro posizionamento multinazionale, con l'87% delle vendite generate fuori dall'Italia".