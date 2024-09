Eventi e scadenze del 25 settembre 2024

Sabato 21/09/2024

Domenica 22/09/2024

Lunedì 23/09/2024

Martedì 24/09/2024

Mercoledì 25/09/2024

Allcore

Altea Green Power

Bellini Nautica

Creactives Group

Danieli

Digital Value

Ediliziacrobatica

Esi

Espe

Eviso

Exor

Industrie Chimiche Forestali

Ivision Tech

Lemon Sistemi

Olidata

Pattern

Philogen

Powersoft

Racing Force

Somec

Tecma Solutions

Unieuro

(Teleborsa) -- Siracusa (Isola di Ortigia) - Vetrina delle eccellenze del Made in Italy agroalimentare e non solo, che anticiperà il G7 Agricoltura, con oltre 200 padiglioni e circa 600 realtà coinvolte tra associazioni e aziende del settore. Evento organizzato dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il patrocinio del Comune di Siracusa .- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l’opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Non lasciare indietro nessuno: agire insieme per il progresso della pace, dello sviluppo sostenibile e della dignità umana per le generazioni presenti e future"- New York - Il Summit è il primo vertice pubblico-privato di alto livello per discutere i progressi, le opportunità e le sfide per triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare le misure di efficienza energetica entro il 2030. Partecipano, tra gli altri, la commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen- La fiera internazionale, leader per la tecnologia dei trasporti, si svolge ogni due anni a Berlino. È la principale e più importante manifestazione del settore ferroviario mondiale, frequentata dai principali esperti del settore. Il Gruppo FS guidato dall’AD Stefano Antonio Donnarumma sarà tra i protagonisti dell’edizione 2024- Università Bocconi, Milano - Il forum riunirà 50 speaker internazionali e 30 tra istituzioni, imprese e studiosi che si focalizzeranno sui temi Salute e Benessere. Saranno presenti rappresentanti del Parlamento, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni ed Enti Locali, Università, Ospedali e Centri Ricerca, Enti del Terzo Settore e Associazioni Industriali e imprese- Fiera a Padova - 73ª edizione di Green Italy, organizzata da Fiere di Parma, un salone dedicato al florovivaismo ornamentale italiano e alla filiera agricola, rivolto a professionisti e aziende interessate al verde urbano ed extraurbano. Include produzione di piante e fiori, tecnologie per la progettazione e cura del verde, ricerca e innovazione- Torino - Evento organizzato da Vento, il fondo di Exor Ventures. Alla manifestazione dedicata alla tecnologia si riuniranno esperti della scena tech internazionale, aziende innovative, imprenditori e istituzioni. Interverranno, tra gli altri Sam Altman (co-fondatore e CEO di Open AI), John Elkann,(CEO di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari) e Benedetto Vigna (CEO di Ferrari)- Palermo - Seconda edizione dell'evento di The European House – Ambrosetti in collaborazione con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipano, tra gli altri, i ministri Lollobrigida, Abodi, Bernini, Pichetto Fratin, Tajani e Urso oltre a numerose personalità- La 24ª edizione del Summit si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell’energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i Presidenti di ARERA, GSE, Prysmian, Gruppo 24 ORE e Iren, i CEO di Eni, Snam, A2A, Italgas, ERG, ACEA, Saipem e MAIRE Group08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione svolge il seguito dell’audizione del Ministro per la pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione di carattere amministrativo10:00 -- Il Comitato Esecutivo si svolge a Milano10:30 -- Sala Zuccari, Senato della Repubblica - Evento incentrato sul tema dell’alfabetizzazione finanziaria per affrontare il divario di genere, organizzato da Side by Side. L'obiettivo del dibattito è promuovere un confronto attraverso il contributo scientifico e il racconto di esperienze e storie di cambiamento culturale11:00 -- Sede OCSE, Parigi e in streaming- L'OCSE pubblica l'Interim Economic Outlook, che fornisce aggiornamenti sulle proiezioni annuali del PIL e dell'inflazione per i paesi del G20, l'OCSE, l'area euro e gli aggregati mondiali14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, in merito all'indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto. svolge l'audizione del sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Federico Freni14:30 -- La Commissione Trasporti svolge l'audizione dell'AD di Poste italiane, Matteo Del Fante, sulle prospettive del Gruppo, sul piano industriale, sulla proroga del contratto di programma e sull’attuazione del progetto Polis16:00 -- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: Semestrale 2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale