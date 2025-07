EdiliziAcrobatica, +23% clienti nel secondo trimestre

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza quotata su Euronext Growth Milan e su Euronext Growth Paris, ha chiuso ilcon un deciso aumento del numero dei, pari al +23%, rispetto all’analogo periodo del 2024 relativamente a Italia, Francia, Spagna e Principato di Monaco.Sul fronte dei, in tutte le countries, compreso il Middle East, la situazione è invece rimasta stabile: sono stati sottoscritti 16.018 contratti nel 2025 a fronte di 16.107 nel 2024."Il numero sempre crescente di clienti che sceglie di affidarsi ad Acrobatica è un segnale assolutamente positivo per noi che operiamo in un settore che, soprattutto in Italia, sta attraversando una fase molto complicata. Questo conferma come, al di là di un modello di business vincente, il nostro costante investimento nella formazione e nella crescita delle risorse umane, ad oggi più di 3000, sia la chiave del nostro successo", ha dichiarato, CEO di Acrobatica Group.