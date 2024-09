eVISO, balzo della redditività nell'esercizio al 30 giugno. Dividendo di 0,045 euro

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha chiuso ilal 30 giugno 2024 conpari a 224,3 milioni di euro, in linea rispetto al periodo luglio 2022 - giugno 2023, nonostante una riduzione del 57% del costo dell'energia rispetto all'esercizio precedente (il Prezzo Unico Nazionale è sceso da 247 €/MWh nel periodo luglio 2022 - giugno 2023 a 106 €/MWh nel periodo luglio 2023 - giugno 2024).Il Margine Operativo Lordo () ammonta a 11 milioni di euro, il valore più alto di sempre, evidenziando un'accelerazione del 443% rispetto ai 2 milioni di euro del periodo luglio 2022 - giugno 2023. Ilpari a 4,9 milioni di euro, rispetto ad un risultato netto negativo pari a 1,2 milioni di euro dell'esercizio precedente."Nel 2023/2024 il Gross Margin (GM) generato da eVISO S.p.A è pari a 18 M€, in aumento del 166% - ha commentato l'- Il Gross Margin per azione in circolazione è 0,75 euro (+172% YoY). Sono orgoglioso di dichiarare che la società ha raggiunto il, moltiplicando per 2,5X il GM dimostrando con i numeri la capacità di aver costruito un Business Model a piattaforma. Il tasso annuo di crescita composto (CAGR) del GM, a partire dal FY2015/2016 fino all'esercizio attuale, è stato pari al 41%. Passando alla capacità di generazione finanziaria, nel 2023/2024 la eVISO S.p.A. ha registrato un EBITDA pari a 11 milioni di euro, equivalente a un EBITDA per azioni in circolazione pari a 0,43 euro, in aumento di 5 volte rispetto a 0,08 euro dell'esercizio precedente (2022/2023). Mi aspetto un ulteriore aumento del Gross Margin e dei volumi su tutti i canali serviti da eVISO"Larisulta positiva (cassa) per 11,5 milioni di euro, rispetto a circa 5,4 milioni di euro (cassa) al 31 marzo 2024 e 8,9 milioni di euro (cassa) al 30 giugno 2023.Proposto unpari 0,045 euro per azione, che corrisponde a undi circa il 22%.