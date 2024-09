Giglio.com, perdita semestrale ridotta a 0,8 milioni di euro. Ricavi -17%

Giglio.com

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha realizzatopari a 22,6 milioni di euro nel primo semestre del 2024, in diminuzione del 17% rispetto al primo semestre del 2023Grazie a un risparmio pari a 1,3 milioni di euro, l', pari a -0,3 milioni di euro, è in linea col primo semestre del 2023. Ilè in miglioramento e passa a -0,8 milioni di euro, rispetto ai -0,9 milioni di euro del primo semestre 2023."Nonostante il contesto macroeconomico critico e la domanda debole che ha messo a dura prova l'intero comparto, questo semestre l'azienda ha- ha commentato l'- Abbiamo reagito con la prudenza e la responsabilità necessarie per confermare il percorso verso un veloce break-even, nonostante la flessione dei ricavi. Contiamo di intensificare tale percorso nel secondo semestre, pur continuando a lavorare sulla crescita dei volumi di business anche attraverso il lancio di progetti innovativi”Laal 30 giugno 2024 è pari complessivamente a 5,3 milioni di euro, rispetto a 7,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023.Alla luce dell'incerto scenario macroeconomico e coerentemente con le priorità già perseguite nel primo semestre, la societàtramite una gestione prudente e lungimirante dei costi fissi e variabili. La crescita sarà dunque ricercata tramite strategie cost-effective e tramite il lancio di nuove linee di business a bassa intensità di capitale.