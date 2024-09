H&M, margine operativo di quest'anno sarà inferiore al target

H&M

(Teleborsa) -, colosso svedese dell'abbigliamento, ha comunicato che lenel(al 31 agosto 2024) sono ammontate a 59.011 milioni di corone svedesi (vs 60.897). In valute locali le vendite nette sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente. L'è ammontato a 3.507 milioni di corone svedesi (vs 4.739), corrispondente a un margine operativo del 5,9% (vs 7,8). Gli analisti, secondo dati LSEG, si aspettavano un utile operativo di 4,93 miliardi di corone svedesi.Ilè ammontato a 2.307 milioni di corone svedesi (vs 3.319), corrispondente a 1,44 corone svedesi (2,04) per azione,"Nonostante un inizio difficile, stiamo concludendo il terzo trimestre con vendite in linea con l'anno scorso in valute locali e con un buon controllo dei costi - ha detto il- Stiamo rafforzando il marchio H&M investendo in prodotti, nell'esperienza di acquisto e nel marketing, che stiamo già vedendo iniziare ad avere un impatto e che contribuirà ad aumentare le vendite e la redditività".H&M ha detto che la suaè stata accolta molto bene e che le vendite per il mese di settembre dovrebbero aumentare dell'11% in valuta locale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."I fattori esterni hanno avuto un impatto maggiore di quanto ci aspettassimo sui nostri ricavi dalle vendite e sui costi di acquisto - ha evidenziato il CEO - Al momento stimiamo che il".