OpenAI, la responsabile della tecnologia MIra Murati lascia a sorpresa

(Teleborsa) -la responsabile della tecnologia (Cto) di OpenAI,, che in passato aveva anche ricoperto la carica di Ceo per qualche tempo, durante il tentativo di ribaltone che aveva portato all'esclusione del fondatore Sam Altman.Le dimissioni sono state, pubblicata anche sul suo profilo X, in cui la manager afferma di aver preso questadopo una. "I sei anni e mezzo trascorsi in OpenAI sono tati uno straordinario privilegio", scrive Murati, aggiungendo "non c'è mai un momento ideale per allontanarsi da un luogo che si ama, eppure"."Sto rassegnando le mie dimissioni perché voglio creare il tempo ed il luogo per", ha spiegato la manager, assicurando che".In contemporanea con Mira Murati,, il responsabile della ricercaed il vicepresidente della ricercanegli ultimi 6,5 anni; è stata un fattore estremamente significativo nel nostro sviluppo da un laboratorio di ricerca sconosciuto a un'importante azienda", ha commentato il fondatore e Ceo dell'aziendaspiegando "Mira, Bob e Barret hannoe in modo amichevole. Sono estremamente grato a tutti loro per il loro contributo".Per gestire questo periodo di transizione,assumerà un nuovo ruolo quale responsabile dell'allineamento della mission,continueranno a guidare il team Applied, che porta la tecnologia all'interno delle aziende e dei clienti provati,sarà Chief Information Security Officer avendo già ricoperto questo incarico per molto tempo. Tutti riporteranno direttamente ad Altman., soprattutto di aziende che crescono così rapidamente e sono così esigenti", ha concluso il Ceo di OpenAI.