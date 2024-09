Egomnia, perdita semestrale da 45 mila euro. Ricavi in calo

Egomnia

(Teleborsa) -, società attiva nel settore ICT e quotata sul mercato Euronext Growth Milan – segmento professionale (EGM PRO) ha chiuso ildel 2024 conpari a 722.766 euro, in diminuzione del 35% rispetto al 30/06/2023. La riduzione è una conseguenza dalla diminuzione dei ricavi derivanti dal settore del gioco pubblico lecito, a seguito dell'avvenuta acquisizione di un cliente del settore e ad una successiva internalizzazione di quest'ultimo di parte dei servizi erogati da Egomnia allo stesso.L'è pari a 11.252 euro, ed è diminuito in termini assoluti e percentuali rispetto allo stesso periodo precedente. La società ha risentito della perdita di una parte del volume d'affari derivante dall'internalizzazione di parte dei servizi erogati al suo principale cliente nel settore del gioco lecito. Ilè negativo per 45 mila euro (vs +55 mila euro al 30/06/2023).L'si attesta a 642.982 euro, rispetto ai 592.141 euro al 31 dicembre 2023. L'aumento è ascrivibile a debiti scaduti IVA rateizzati, tuttavia, la società nel primo semestre del 2024 non ha acceso nuovi finanziamenti e ha proseguito correttamente il rimborso di parte dei debiti verso le banche.