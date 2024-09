Euro digitale, la spinta di Cipollone: serve a preservare sovranità monetaria

(Teleborsa) -l'esponente italiano nel Comitato esecutivo della Bce è tornato a perorare la causa per la creazione di un euro digitale, sulla quale l'istituzione di Francoforte è impegnata.circostanza "ancor più versa nell'era digitale. Circa 63 paesi oggi stanno operando, guidando,, ha affermato Cipollone durante un evento organizzato dalla Banca centrale dell'Austria.con esponenti come il candidato alle presidenziali negli Stati Uniti, Donald Trump, che promette di fare degli Usa una superpotenza del Bitcoin". Secondo Cipollone "in questo contesto in rapida evoluzione, l'Europa non può restare ferma. Il ruolo della Bce di emettere una moneta che sia accettata"Alla Bce - ha proseguito - siamo impegnati assicurare che in Europa si possa continuare a usare il contante. Tuttavia non vogliamo restare fermi a guardare mentre le persone non sono in grado di usare la moneta di banca centrale per le loro transazioni digitali.