BCE, Cipollone: sovranità monetaria si sta erodendo, euro digitale la proteggerebbe

(Teleborsa) - "La ragione principale dell'emissione di unè preservare i vantaggi del contante nell'era digitale. Per fare ciò, dobbiamo integrare il contante fisico con una forma digitale di contante. L'impossibilità di utilizzare il contante fisico nelle transazioni online o per i pagamenti digitali presso i punti vendita ci priva di un'opzione di pagamento fondamentale,di scegliere come pagare". Lo ha detto, membro del Comitato esecutivo della BCE, alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo."Ciòaffrontano - ha aggiunto - Per un numero crescente di transazioni, gli europei non hanno accesso alla moneta della banca centrale, la moneta garantita dallo Stato e avente corso legale, che sostiene la nostra unione monetaria perché accettata ovunque nell'area euro".Secondo Cipollone, "la" e "la possibilità per le persone di pagare in tutta l'area euro con moneta sovrana, ovvero il contante, e la frequente scelta di farlo, è un pilastro fondamentale della sovranità monetaria. Una forma digitale di denaro contante proteggerebbe la nostra sovranità e garantirebbe che la nostra unione monetaria sia anche un'unione monetaria digitale"."Ciò che è particolarmente preoccupante in Europa è che il divario lasciato dal calo dell'uso del contante viene- ha sottolineato il funzionario della BCE - Per i pagamenti con carta, solo sette dei 20 paesi dell'area euro dispongono di un sistema nazionale di carte. Questi sistemi non possono essere utilizzati in altri paesi dell'area euro e stanno anche perdendo quote di mercato a livello nazionale. Per l'e-commerce, le soluzioni di proprietà europea sono diffuse solo in tre paesi dell'area euro".Cipollone ipotizzato che alcune banche riescano a collaborare per fornire rapidamente una soluzione di pagamento privata paneuropea. "Avrebbe ancora senso avere l'euro digitale? La risposta è sì - ha detto - In primo luogo, l'euro digitale contribuirebbe a preservare il denaro come bene pubblico facilmente accessibile a tutti e universalmente accettato in tutta l'area euro. Al contrario, il denaro privato appartiene allo spazio competitivo, quindi non possiamo garantirne l'accettazione da parte di tutti gli esercenti. In secondo luogo, l'euro digitale aumenterebbe la resilienza. Avremmo una soluzione di riserva affidabile in tempi di crisi, complementare al contante. Un aspetto particolarmente importante è che, offrendo un metodo di pagamento sicuro anche senza connessione internet. Inoltre, come nel caso del contante, saremmo certi che tutte le componenti dell'euro digitale rimarrebbero in mani europee. In terzo luogo, l'. La disponibilità di moneta a corso legale e la sua ampia adozione metterebbero gli esercenti in una posizione più forte per negoziare le commissioni. Inoltre, l'euro digitale creerebbe standard aperti con un'ampia rete di accettazione, facilitando l'espansione delle soluzioni da parte dei fornitori di servizi di pagamento".