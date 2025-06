Regolamentazione finanziaria Ue, ESBG presenta Roadmap per riassetto strategico

(Teleborsa) - L'Europa si trova a un bivio. Il suo settore bancario, in particolare le casse di risparmio e le banche radicate a livello locale, si trova sempre più vincolato da un quadro legislativo eccessivamente complesso e spesso disgiunto dalla realtà economica. Questi oneri normativi limitano direttamente i flussi di credito alle PMI, distorcono la concorrenza e indeboliscono la capacità delle banche di investire nelle transizioni verde, digitale e sociale dell'Europa. Per questa ragionepromuove una Roadmap che incoraggia un riassetto strategico del modo in cui l'UE progetta, applica e sviluppa la propria regolamentazione finanziaria. È quanto emerge dal"L'attuale quadro normativo in ambito bancario – sottolinea– è stato concepito esclusivamente per garantire la stabilità finanziaria. Oggi, però, i nostri obiettivi devono andare oltre. È necessario rafforzare la sovranità, finanziare l'autonomia strategica e consentire alle istituzioni finanziarie di concentrarsi sulle loro missioni principali: finanziare l'economia e le transizioni in atto, siano esse ambientali, digitale, demografiche o geopolitiche. Le casse di risparmio e le banche territoriali stanno assolvendo pienamente questa responsabilità, garantendo un finanziamento efficace dell'economia e delle transizioni. Lo fanno attraverso un modello territoriale, universale e relazionale: un modello fondato sulla prossimità alle persone e allecomunità, che serve ogni tipologia di clientela con un'offerta completa di servizi bancari e fornisce un supporto di lungo periodo. Eppure, questo contributo fondamentale è oggi messo in discussione: una regolamentazione eccessivamente complessa o non allineata alla realtà operativa riduce la competitività del settore bancario europeo e ne limita la capacità di rispondere a queste sfide cruciali. Di conseguenza, compromette anche la nostra futura prosperità".Si inserisce in tale scenario laLa– spiega Namias – "propone un modello in cui la regolamentazione abbia uno scopo definito, una portata proporzionata e un allineamento con la realtà economica. Lesono strutturali e fondate sull'esperienza concreta delle banche che operano nell'attuale architettura giuridica e di vigilanza.Nel dettaglio, l'ESBG raccomanda "un approccio che riconosca la diversità dei modelli bancari presenti nel sistema europeo. In particolare, le casse di risparmio e le banche legate al territorio europee – prosegue il– servono comunità territoriali spesso trascurate da altri operatori finanziari". La roadmap dell'ESBG invita inoltre a "semplificare le aspettative di vigilanza e a eliminare quellemisure ridondanti che aumentano la complessità normativa senza generare benefici concreti, così come gli obblighi di rendicontazione sovrapposti imposti da diverse autorità. Invece di continuare ad accumulare regolamentazioni, l'ESBG – sottolinea– propone che ogni nuova norma sia sottoposta a un 'financing the economy test': un filtro che valuti se la misura in questione facilita o ostacola il flusso di credito verso famiglie e PMI". L'associazione chiede inoltre che "la competitività venga formalmente riconosciuta come obiettivo della vigilanza"."Se l'Unione Europea vuole un sistema bancario in grado di realizzare le sue priorità, – conclude il– deve partire da un quadro regolamentare che consenta alle banche di agire. L'iniziativa della Commissione Europea 'Un'Unione più coraggiosa, più semplice e più agile' rappresenta finalmente un'apertura attesa da tempo. La semplificazione non è una nota a margine della regolamentazione: è una decisione politica sul modo in cui l'Europa intende finanziare il proprio futuro, la transizione verde, la trasformazione digitale, l'evoluzione sociale e l'autonomia strategica. Con questa opportunità di semplificazione, l'Europa è pronta a scrivere un nuovo capitolo".