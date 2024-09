FOPE, nel primo semestre ricavi pari a 29,6 milioni

FOPE

(Teleborsa) -, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma, ha chiuso il primo semestre conpari a Euro 29,6 milioni, in calo del 14,5% rispetto agli 34,7 milioni al 30 giugno 2023.L’ EBITDA si attesta a Euro 3,7 milioni, -59% rispetto al 1H 2023 (Euro 9,1 milioni). L’EBITDA margin è pari al 12,5%, rispetto al 26,2% del 1H 2023.L’e` pari a Euro 2,4 milioni, -70% rispetto a Euro 8,1 milioni nel 1H 2023, dopo ammortamenti per Euro 1,3 milioni, in incremento rispetto a Euro 1,0 milioni nel 1H 2023.Ile` pari a Euro 2,3 milioni, -70% rispetto a Euro 7,7 milioni nel 1H 2023, dopo oneri finanziari per Euro 171 migliaia (Euro 387 migliaia nel 1H 2023). L’di periodo si attesta a Euro 1,6 milioni, -72% rispetto a Euro 5,6 milioni nel 1H 2023, dopo imposte per Euro 0,7 milioni (Euro 2,1 milioni nel 1H 2023).Laè pari a Euro 4,3 milioni, rispetto a Euro 30 migliaia al 31 dicembre 2023."Sulla base delle attese del management per l’esercizio 2024, si legge nella nota dei conti, si stima un risultato economico positivo. I risultati dei primi mesi successivi alla chiusura del semestre confermano tali previsioni e, di conseguenza, le suddette aspettative".