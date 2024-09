Generali alla Climate Week NYC promuove la resilienza delle PMI e delle catene di approvvigionamento globali

Generali

(Teleborsa) -ha partecipato per la prima volta all’edizione 2024 della(Climate Week NYC) ospitando l’evento "- insieme alla Rappresentanza Permanente d’Italia all’Onu e con il supporto del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) - dedicato a promuovere la resilienza delle catene di approvvigionamento globali e delle piccole e medie imprese (PMI) che le alimentano.Organizzata da Climate Group, la Climate Week NYC è ildi questo tipo dedicato al clima, con oltre 600 eventi e iniziative in tutta New York – in presenza, in formato ibrido e online – per riunire business leader, decisori politici, anche locali, e rappresentanti della società civile da tutto il mondo per guidare la transizione climatica e accelerare i progressi in questo ambito.Co-ospitato da Generali, l’evento ha raccolto le prospettive di stimati esperti, leader del settore e responsabili politici in un forum collaborativo, per evidenziare, pratiche per favorire lae soluzioni concrete cruciali per lee ledi tutto il mondo in un contesto di crescenti rischi climatici. L’attenzione si è concentrata sull’intersezione tra sostenibilità, imprenditorialità e resilienza attraverso lo scambio di conoscenze, discutendo iniziative concrete per un futuro resiliente che permetta a tutti di gestire al meglio gli effetti del cambiamento climatico.Generali è stata rappresentata da, Group Chief Sustainability Officer, che ha commentato: “Le PMI di tutto il mondo affrontano sfide uniche quando si confrontano con il cambiamento climatico. Pertanto, iniziative volte a migliorare la loro resilienza, come fornire accesso a finanziamenti, promuovere l’innovazione e incoraggiare pratiche sostenibili, sono essenziali per costruire un’economia più resiliente e inclusiva che possa resistere alle crescenti sfide di un clima in evoluzione. È una visione condivisa da Generali e UNDP che, nel cercare soluzioni concrete per promuovere la sostenibilità e la resilienza climatica delle PMI, ne riconosce il ruolo fondamentale in relazione alle catene di approvvigionamento globali e all’economia in generale, oltre al contributo essenziale delle partnership pubblico-private, della collaborazione intersettoriale e della condivisione delle conoscenze”.Gestire le sfide cui le PMI devono far fronte e rafforzare la loro resilienza contro ilè fondamentale per diversi motivi. Le PMI rappresentano la maggioranza delle imprese a livello mondiale, comprendendo oltre il 90% di tutte le imprese e impiegando più del 50% della forza lavoro globale. La loro importanza è ulteriormente sottolineata dal contributo alla, dato che le PMI rappresentano circa il 50% del PIL nei paesi sviluppati e fino al 40% nelle economie emergenti.Oltre al loro impatto economico, le PMI fungono da, contribuendo in misura maggiore agli incrementi di produttività e promuovendo lo sviluppo sostenibile. Le PMI svolgono anche un ruolo cruciale nell’economia globale interconnessa, essendo profondamente integrate nelle catene di approvviggionamento da un continente all’altro. Agiscono come produttori e fornitori di beni e servizi, collegando le imprese oltre ie contribuendo alla resilienza e all’efficienza del. Nel mondo interconnesso di oggi, le interruzioni in una parte del globo possono avere conseguenze di vasta portata, evidenziando l’importanza di rafforzare la resilienza delle PMI contro gli impatti del cambiamento climatico ed esplorando al contempo modi in cui ridurne le emissioni e migliorarne la sostenibilità.