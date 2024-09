IMD, Banca Akros taglia target price e conferma Buy

I.M.D. International Medical Devices

(Teleborsa) - Banca Akros ha confermato alasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, abbassando ila 1,80 euro per azione (dai precedenti 2,35 euro).Gli analisti ricordano che, a causa del rallentamento del settore e della continua complessità della situazione geopolitica e macroeconomica, insieme ai ritardi nell'ottenimento di alcune certificazioni di prodotto per alcuni dispositivi ad alto margine e ai ritardi da parte di alcuni fornitori, la società ha dichiarato che gli obiettivi del 2024 di 50 milioni di euro di vendite e 8 milioni di euro di EBITDA non saranno raggiungibili. Inoltre, a causa della continua incertezza dell'attuale contesto, la società ha deciso diBanca Akros, sulla base dei deboli risultati del primo semestre 2023 e delle nuove indicazioni, hasui ricavi FY24 da 42,6 milioni di euro a 40,2 milioni di euro e il margine EBITDA FY24 dal 14% al 12%. Ridotto l'EPS FY24 del 18%.