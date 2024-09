STAR7, ricavi e redditività in crescita a doppia cifra nel primo semestre

STAR7

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, ha chiuso ildel 2024 conpari a 60,4 milioni di euro, consuntivando un aumento del 18,7% rispetto a 50,9 milioni del primo semestre del 2023. L'elemento fondamentale è identificabile nella significativa crescita organica evidenziata negli USA e in Brasile con il traino delle service line Product Knowledge ed Engineering.L'ha registrato il valore di 8,6 milioni di euro, mentre l'EBITDA Adjusted (depurato dai costi di integrazione e ristrutturazione principalmente riferiti al ramo d'azienda del Gruppo CAAR) ha raggiunto 9,2 milioni di euro (+22,6%). L'si attesta al 14,2%, mentre l'EBITDA Margin Adjusted è pari al 15,2%. L'è di 1,5 milioni di euro, in aumento del 50%."I risultati del primo semestre 2024, caratterizzati da un significativo incremento dei ricavi e da un miglioramento della marginalità operativa, - dinamiche accompagnate da una sensibile riduzione della posizione finanziaria netta, -- ha commentato l'-La spinta a una crescente internazionalizzazione ha infatti permesso di trarre vantaggio dal forte aumento dei ricavi dellenostre attività negli USA e in Brasile. Grazie a un'equilibrata diversifica zione delle diverse service line, abbiamo inoltre potuto beneficiare del traino ai maggiori ricavi derivante dai nuovi progetti realizzati inambito Engineering e Product Knowledge".Laè pari a 29,8 milioni di euro (37,8 milioni al 31 dicembre 2023). Il risultato conferma le strategie implementate dal management per migliorare la gestione del capitale circolante e riflette i risultati commerciali ottenuti anche nel primo semestre 2024. L'Indebitamento lordo si attesta a 47,1 milioni di euro (47,3 milioni al 31/12/2023). Ilal 30 giugno 2024 pari a 1,8 e si confronta con un valore di 2,6 al 31 dicembre 2023 e 2,2 al 30 giugno 2023.