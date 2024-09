Aston Martin taglia guidance 2024 su EBITDA e free cash flow

Aston Martin

Stellantis

Volkswagen

(Teleborsa) -, casa automobilistica britannica, ha, seguendo quanto fatto stamattina dae venerdì sera daAston Martin ha effettuato un, con una riduzione di circa 1.000 unità per far fronte all'interruzione della sua catena di fornitura e alla continua debolezza macroeconomica in Cina. Inoltre, la società cerca di uniformare la cadenza dei volumi wholesale nei prossimi trimestri per mantenere il suo approccio basato sulla domanda e massimizzare l'efficienza produttiva.La società prevede ora unrettificato che dovrebbe essere leggermente inferiore all'anno fiscale 2023 e non prevede più di ottenere unpositivo nel secondo semestre del 2024. Il margine EBITDA rettificato del 2024 è ora visto in percentuale "high teen's" (in precedenza "low 20s")."Dopo essere stato in azienda per un mese, sono ancora più convinto di prima del suo potenziale di crescita - ha commentato il- Il team di Aston Martin ha svolto un lavoro eccezionale nel lanciare una gamma di veicoli di base completamente rinnovata negli ultimi 18 mesi. Per soddisfare l'ambizioso piano aziendale per il 2024 era necessaria un'esecuzione quasi perfetta. Tuttavia, èper adeguare i nostri volumi di produzione per il 2024, data una combinazione di interruzione dei fornitori, debole contesto macroeconomico in Cina e una decisione proattiva di riallineare strategicamente i nostri piani di produzione per ottimizzare l'efficienza e raggiungere una cadenza di consegna più equilibrata in futuro".