Da assunzioni a stipendi, cosa ha detto Zangrillo

(Teleborsa) - "Tra cinque o sei anni avremo un milione di dipendenti che matureranno i requisiti per andare in pensione e dunque nei prossimi tre o quattro anni dovremo assumere un milione di persone per gestire questo turn over. Sono ottimista". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. "Nel 2023 abbiamo assunto 170 mila persone, abbiamo lavorato molto sui percorsi concorsuali e oggi - conclude - siamo in grado diZangrillo poi non esclude la possibilità di rivedere il tetto agli stipendi dei manager pubblici, oggi fissato a 240.000 euro. "Non capisco perché nel privato un manager possa guadagnare più di 240.000 euro e nel pubblico no. Questo vale per le posizioni di grandissima responsabilità che richiedono competenza e vanno retribuite come tali"."La mia idea - ha spiegato il Ministro - è di affidarci a chi di mestiere definisci