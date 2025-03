Editoria, nuovi contenuti per la testata Policy Maker

(Teleborsa) -, quotidiano edito da Innovative Publishing, diretto da, cambia veste grafica ed aggiunge nuovi contenuti per i lettori. La nuovadella testata dedicata al mondo dei decisori e dei lobbisti, la avvicina alle altre del gruppo, Start Magazine ed Energia Oltre, mentre i contenuti saranno riorganizzati inNella sezione, che racconta la vita del "palazzo" dall'interno, sarà dato ampio spazio ai Focus Parlamentari (atti e dossier prodotti dagli Uffici Studi della Camera e del Senato). La sezionecontinua ad offrire una cernita dei lavori parlamentari più importanti della settimana. Si aggiunge una nuova rubrica settimanale dal titolo. I contenuti più rilevanti sono ripresi dallaquotidiana delle 19, raggiungibile entror qualche settimana anche su altri canali social come WhatsApp e Telegram."Con questo restyling grafico e con la riorganizzazione di vecchi e nuovi contenuti vogliamo diventare sempre più un punto di riferimento per chi opera nel Palazzo - si legge in una nota dell'editore, Innovative Publishing - offrendo chiavi di lettura e spunti utili a chi deve prendere decisioni, interpretando la realtà".