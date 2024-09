Freni (MEF): fondo di fondi crea investitore paziente, garantiamo ecosistema stabile

(Teleborsa) - Il fondo di fondi presentato oggi da CDP (a porte chiuse) agli investitori italiani ed esteri "servirà a garantire alle piccole e medie imprese, ed è la prima vera dimostrazione di smettere di lamentarsi e cominciare a fare". Lo ha affermato il Sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF),, a margine dell'evento a Palazzo Mezzanotte (sede di Borsa Italiana)."Questa è la linea da oggi: basta lamentazioni e più attività, e da qui cominceremo e vedrete che sarànel mercato italiano", ha aggiunto.Secondo Freni, "è irreale pensare che lo Stato possa dire dove si deve investire. Loper l'investimento, e se l'ecosistema per l'investimento è stabile gli investitori arrivano"."Il fondo di fondi - ha spiegato il Sottosegretario - è uno strumento che potrà essere utilizzato dalle imprese, con il concorso virtuoso dello Stato, e che vedrà partecipare capitale pubblico e capitale privato su fondi targettizzati che consentiranno di sviluppare il percorso di tutte le imprese che verranno di volta in volta partecipate da quei fondi, quindi c'è una partecipazione a scalare di medio tempo, quindi da(dopo 5 anni ha un limite di durata), ha un limite fisiologico di durata al 2032 ma vedrete che poi cambierà perché va sul regolamento del fondo Nazionale strategico"."È un prodotto completamente diverso, chedi mercato, soprattutto per i grandi investitori che poi entrano sul fondo", ha puntualizzato.