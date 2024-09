Giglio Group, operazione con Urban Vision sarebbe reverse merger. Possibile esenzione OPA

Giglio Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha fornito una serie diin relazione alla sottoscrizione di un term-sheet relativo ad una potenziale operazione di integrazione con Urban Vision, sue di mercato.L'operazione, se realizzata, comporterebbe, l'acquisizione, da parte della stessa Urban Vision, di una partecipazione di maggioranza in Giglio Group ed è allo stato prevedibile che si tratterà di un'. Su base consolidata, Urban Vision ha chiuso il 2023 con un fatturato di 63,56 milioni di euro, un EBITDA di 14,02 milioni di euro e una PFN di -18,16 milioni di euro.Con riferimento alla condizione sospensiva al perfezionamento dell'operazione avente ad oggetto l'insussistenza, in capo ad Urban Vision, dell'obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto (OPA), viene precisato che è allo studio l'ipotesi che possa essere applicata l'costituisce parte del Term-sheet in quanto socio di controllo di Giglio Group e in quanto ha assunto unin caso di necessità alla Giglio Group durante il periodo interinale (quello intercorrente tra la data di sottoscrizione del term-sheet e la data del closing dell'eventuale operazione).Sulla base dello stato delle negoziazioni attualmente in corso tra le parti, è prevedibile che l'eventuale operazione, fermo l'avveramento di ciascuna delle condizioni sospensive previste.