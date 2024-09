ILBE, dimissioni di due consiglieri. Perdita semestrale dopo abbondono di progetti

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) -(ILBE), gruppo di produzione cinematografica globale quotato su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris, ha comunicato checostitutivo dellepreviste in data odierna.Inoltre, ha reso noto che il 28 settembre hanno notificato le proprieRiccardo Tiscini e Roberto Di Mario; quest'ultimo anche dall'organismo di vigilanza.Venerdì sera il CdA ha approvato la, chiusa con ricavi consolidati a 59 milioni di euro (vs 60 milioni nel primo semestre 2023), EBIT a 0,5 milioni (vs 2,7 milioni nel primo semestre del 2023, con EBIT margin pari al 1% dei ricavi), oneri non ricorrenti per abbandoni di progetti per 13,3 milioni,di periodo pari a 17,2 milioni di euro (vs utile a 0,6 milioni nel primo semestre 2023).L'EBIT "mostra un decremento rispetto a quello dell'analogo periodo 2023 per effetto del rallentamento delle attività dovuto essenzialmente agli effetti dellacreatasi in merito alle linee strategiche industriali con i relativi effetti gestionali e culminata con le dimissioni del precedente presidente" Andrea Iervolino, si legge nella nota sui conti.La società ètra i suoi fondatori e figure di riferimento. Negli scorsi giorni MB Media, società controllata dalla produttrice Lady Monika Bacardi, ha reso noto che Andrea Iervolino si è dimesso dalla carica di consigliere, presidente e AD di ILBE solo a valle della richiesta di convocazione urgente da parte di MB Media dell'assemblea degli azionisti di ILBE avente per oggetto la revoca dello stesso Iervolino dalle sue cariche per "sospette, gravi e ripetute condotte tenute e compiute ai danni di ILBE".