KinderCare punta a raccogliere fino a 648 milioni di dollari in IPO sul NYSE

(Teleborsa) -, il più grande fornitore privato di istruzione di alta qualità per la prima infanzia negli Stati Uniti, ha annunciato il lancio della sua offerta pubblica iniziale () di 24.000.000 di azioni ordinarie. Il prezzo è attualmente previsto tra 23,00 e 27,00 dollari per azione, per unGli underwriter avranno un'di 30 giorni per acquistare fino a 3.600.000 azioni ordinarie da KinderCare al prezzo di offerta pubblica iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione. L'obiettivo diè fino a 3,09 miliardi di dollari.KinderCare ha presentato domanda per quotare le sue azioni ordinarie al(NYSE) con il simbolo "KLC".Con sede a Lake Oswego (Oregon), KinderCare gestisce oltre 2.400 centri e sedi di apprendimento precoce. La società è sostenuta dalla società svizzera di private equityGoldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays e JPMorgan agiscono come. UBS, Baird, BMO, Deutsche Bank e Macquarie Capital agiscono come joint bookrunner. Loop Capital, Ramirez & Co e R. Seelaus & Co. agiscono come co-manager.