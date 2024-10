Doxee, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Doxee

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato aper azione (da 7,0 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 273%.Gli analisti evidenziano che Doxee ha chiuso il 1H2024 conin crescita a 12,5 milioni di euro (vs 12,1 milioni di euro YoY), undi 0,5 milioni di euro (vs -0,5 milioni di euro YoY) e una diminuzione dela 17 milioni di euro (vs 21,6 milioni di euro), principalmente grazie ai 5,8 milioni di euro raccolti tramite un aumento di capitale.Riteniamo che ildell'azienda, con una crescita attesa del 17% (+4,5 milioni di euro). In questo contesto, l'EBITDA dell'azienda potrebbe raggiungere i 6,9 milioni di euro (vs 7,5 milioni di euro stimati precedentemente), un dato che potrebbe segnare la fine del periodo di turnaround, strettamente legato alla capacità di crescita dell'azienda.