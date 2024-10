ICOP, utile semestrale vola a 7,3 milioni di euro. Backlog vicino a 900 milioni

ICOP

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unpari a 78,6 milioni di euro (+58% rispetto a 49,7 milioni al 30 giugno 2023),pari a 17,1 milioni di euro (+144% rispetto),al 21,8% (+55% rispetto al 14,1% del primo semestre 2023),pari a 7,3 milioni di euro (+415%)."Presentare ai nostri azionisti dei risultati finanziari così positivi ci dà- ha dichiarato l'- Vorrei ringraziare tutta la squadra ICOP, perché questi risultati, così come il risultato dell'IPO di luglio, sono un riconoscimento del grande lavoro di tutte le persone del Gruppo e della loro capacità di sviluppare tecnologie all'avanguardia e competenze distintive"."I risultati del primo semestre dimostrano che siamo, confermando la validità della nostra visione strategica e ci danno ulteriore conforto rispetto al piano di crescita trasformativo che stiamo portando avanti - ha aggiunto - Forti di un portafoglio ordini di circa 900 milioni di euro, abbiamo grande fiducia per il prossimo futuro. La quotazione poi rappresenta un acceleratore importante per consolidare il vantaggio competitivo e consentirà di cogliere possibili nuove opportunità di crescita per linee esterne per compiere un ulteriore salto dimensionale".Laè pari a 40,8 milioni di euro (-25% rispetto a 54,3 milioni al 30 giugno 2023), ilsi assesta a 898 milioni di euro (+14% rispetto a 785 milioni al 30 giugno 2023).