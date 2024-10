Novamarine, utile semestrale più che raddoppia a 1,5 milioni di euro

Novamarine

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, ha chiuso il primo semestre del 2024 conpari a 15 milioni di euro, in crescita di oltre il 23% rispetto a 12,1 milioni del primo semestre 2023, grazie alla vendita di un maggior numero di imbarcazioni di metratura superiore rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.L'si attesta a 3,3 milioni di euro, in crescita dell'81% rispetto al primo semestre 2023 (1,8 milioni), con un EBITDA margin in notevole miglioramento e pari al 21,9% (15,0% nel primo semestre 2023). Ildel periodo è pari a 1,5 milioni di euro, in crescita del 131% rispetto a 0,6 milioni del primo semestre 2023."I risultati del primo semestre 2024, i primi comunicati al mercato dopo lo sbarco su EGM a inizio agosto,di Novamarine con ricavi e marginalità in significativo miglioramento - ha commentato l'- Questi risultati avvalorano la strategia dell'IPO quale evoluzione naturale di un percorso di crescita e consolidamento del business di Novamarine nel mercato di riferimento. Non possiamo che essere soddisfatti e dirci pronti ad affrontare le sfide future, forti delle ultime novità e dei recenti successi, in particolare il lancio dei nuovi Navy by Novamarine, imbarcazioni più piccole, fino a 7,80 metri, che ci consentono di ampliare il bacino di clienti, nonchè l'aumento di vendite di imbarcazioni fino ai 20 metri, che in questo primo semestre ha decisamente contribuito all'incremento dei ricavi e marginalità".L'(IFN) è pari a 9,9 milioni di euro (debito), con una variazione di 2,3 milioni di euro rispetto a 7,6 milioni di euro (debito) al 31 dicembre 2023. La variazione dell'IFN è direttamente riconducibile ad un incremento delle linee a breve utilizzate per supportare la produzione di imbarcazioni la cui consegna è avvenuta entro il 30 giugno 2024.