SACE, torna la Digital China Week dall'8 al 10 ottobre

(Teleborsa) - Al via la quarta edizione della, una tre giorni di formazione con esperti del settore ed aziende, per imparare a sviluppare un business di successo in Cina. L’edizione 2024, che si terrà, si aprirà con un esclusivo evento in diretta streaming dalla, per proseguire nei giorni 9 e 10 ottobre in modalità webinar.Dal fenomeno delall’esplosione delsu piattaforme come, una sorta di "TikTok cinese", e, la Digital China Week consentirà di conoscere i principali trend, i canali digitali e le strategie da adottare per promuovere il proprio brand e vendere i propri prodotti online in Cina.In Cina si contanoche trascorrono in media 5 ore e 25 minuti al giorno sui dispositivi mobili (fonte: Datareportal, National Bureau of Statistics 2024) e si prevede che ilraggiunga i(fonte: Statista 2024), grazie anche alla spinta deiche nel 2023 ha generato, a confronto dei 2,2 miliardi di dollari in Italia (fonte: eMarketer, Osservatorio eCommerce B2C Netcomm).L’edizione 2024 della Digital China Week nasce dalla, agenzia specializzata in digital marketing ed e-commerce per i mercati asiatici,- e, l’hub formativo gratuito di SACE. L’evento è supportato da, organizzazione al fianco di istituzioni e imprese per promuovere gli scambi tra Italia e Cina.