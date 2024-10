Intelligenza artificiale, i settori da monitorare secondo Amundi

(Teleborsa) - "L'intelligenza artificiale (IA) potrà avere nel lungo periodo un impatto positivo sullae sulla crescita del. Tuttavia, l'impatto non sarà lineare tra i, soprattutto nelle prime fasi. Le aziende che stanno già investendo pesantemente nelle tecnologie dell'IA sono quelle che con maggiore probabilità vedranno benefici suie/o sulla, ma alcune aspettative potranno essere deluse a causa di una maggiore e nuova pressione competitiva e dell'emergere di casi aziendali discutibili alla luce dei costi coinvolti". È quanto sostengono, Cio di, e Monica Defend, Head of Amundi Investment Institute di Amundi."Per identificare queste aziende, utilizziamo un framework che le classifica in quattro tipologie di IA: fornitori di tecnologia, abilitatori tecnologici, utilizzatori e innovatori – hanno spiegato –. Idi tecnologia IA (ad esempio le aziende di semiconduttori) sono i primi vincitori, ben posizionati per sfruttare la forte domanda di IA, mentre glidi tecnologia IA (ad esempio gli hyperscaler/cloud provider, data center) sono fortiin intelligenza artificiale, dato che acquistano la maggior parte delle unità di elaborazione grafica (GPU) IA all'avanguardia"."A nostro avviso, è più probabile che i futuri vincitori si trovino tra le aziende che già godono di un– hanno sottolineato i due dirigenti di Amundi –. Mettiamo in evidenza i settori che potrebbero registrare un impatto significativo dell'IA al di là degli abilitatori tecnologici e dei relativi fornitori, come i settori dele dei, deie dell', dei servizi commerciali e professionali e dell'industria"."La nostra attenzione si concentra anche sui settori in cui l'IA avrà un ruolo significativo, ma l’esito sul lungo periodo in termini di crescita e margini è incerto. Tra questi vi sono il, che è un early-adopter, e quello sanitario, che sta già investendo notevoli capitali nell'IA", hanno concluso.