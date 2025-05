Usa: amministrazione Trump divisa su accordi IA in Medio Oriente

(Teleborsa) - La corsa dia stringerecon i paesi del Medio Oriente crea divisioni e preoccupazioni fra i falchi all'interno dell'amministrazione. Il timore – secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg – è legato alla possibilità che le intese mettano a rischio la sicurezza nazionale e gli interessi economici americani, e soprattutto che gli accordi vadano a beneficio della Cina. L'amministrazione è divisa fra coloro che ritengono le intese necessarie per mantenere il dominio degli Stati Uniti sull'IA e quelli convinti che i rischi siano superiori ai benefici.Tra i numerosi accordi sull'intelligenza artificiale stipulati dagli Emirati Arabi Uniti e gli Usa durante la visita di Trump in Medio Oriente di particolare rilevanza è l'annuncio della costruzione, da parte del Paese del Golfo, del più grande campus di intelligenza artificiale al di fuori degli Stati Uniti: ilche si estende su 25,9 chilometri quadrati, con una capacità di potenza di 5 gigawatt per i data center dedicati all'intelligenza artificiale. L'accordo per la costruzione del campus garantirebbe agli Emirati Arabi Uniti un accesso più ampio ai chip di intelligenza artificiale più avanzati. Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti non hanno specificato quali chip di intelligenza artificiale potrebbero essere inclusi nei data center, ma fonti hanno riferito a Reuters che agli Emirati Arabi Uniti potrebbe essere consentito importare 500mila deiall'anno a partire dal 2025. Il campus sarà costruito dall', ma il segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ha dichiarato in un comunicato che "le aziende americane gestiranno i data center e offriranno servizi cloud gestiti dagli Stati Uniti in tutta la regione".Il team di Trump ha elaborato accordi per l'acquisizione di decine di migliaia di semiconduttori da parte di soggetti in Arabia Saudita damentre le spedizioni verso gli Emirati Arabi Uniti potrebbero superare il milione di acceleratori, principalmente per progetti che coinvolgono o sono di proprietà di aziende statunitensi. Questi chip vengono utilizzati per sviluppare e addestrare modelli in grado di imitare l'intelligenza umana e rappresentano la tecnologia più ambita dell'era dell'intelligenza artificiale.Ilè stato ripreso in TV mentre conversava cone il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceiccoin un palazzo ad Abu Dhabi giovedì. L'accordo rappresenta una vittoria importante per gli Emirati Arabi Uniti, che hanno cercato di bilanciare i rapporti con gli alleati di lunga data, gli Stati Uniti, e con il loro principale partner commerciale, la Cina. Lo Stato del Golfo ha investito miliardi di dollari nel tentativo di diventare un attore globale nel settore dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, i suoi legami con la Cina hanno limitato l'accesso ai chip statunitensi sotto l'L’accordo riflette la fiducia dell’amministrazione Trump nel fatto che i chip possano essere gestiti in modo sicuro, in parte richiedendo che i data center siano gestiti da aziende statunitensi.Gli Stati Uniti sono stati all'avanguardia nella tecnologia e nell'innovazione dell'intelligenza artificiale, ma nell'ultimo anno la Cina si è affermata come un serio concorrente. Nonostante la fiducia di Trump, alcuni temono che la stipula di accordi con i paesi del Golfo Persico possa ulteriormente indebolire la presa degli Stati Uniti su questa tecnologia in rapida crescita. C'è anche iL'accordo sull'intelligenza artificiale "include l'impegno degli Emirati Arabi Uniti a investire, costruire o finanziare data center statunitensi almeno altrettanto grandi e potenti di quelli degli Emirati Arabi Uniti", ha affermato la Casa Bianca. L'accordo contiene anchead allineare ulteriormente le proprie normative sulla sicurezza nazionale con quelle degli Stati Uniti, tra cui solide protezioni per impedire la diversione di tecnologie di origine statunitense.Gli Stati Uniti perseguono da anniinclusa la garanzia che i chip non finiscano nel Paese tramite terze parti ma le normative si stanno allentando sotto Trump.le società collegate allo Stato scelte per guidare la spinta degli investimenti degli Emirati Arabi Uniti nell'intelligenza artificiale, hanno investito anche in aziende statunitensi come, mentrelo scorso anno ha accettato di investire 1,5 miliardi di dollari in G42. Le due aziende hanno affermato che l'accordo era supportato da garanzie di sicurezza e che, sotto la pressione degli Stati Uniti, G42 aveva precedentemente iniziato a rimuovere l'hardware cinese che utilizzava e a svendere gli investimenti cinesi.Tuttavia – come riporta Reuters – importanti aziende cinesi comesono presenti negli Emirati Arabi Uniti, e il contrabbando organizzato di chip di intelligenza artificiale verso la Cina è stato rintracciato da paesi come Malesia, Singapore ed Emirati Arabi Uniti.