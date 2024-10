MAPS, commessa da 550 mila euro per sistema digitale di accoglienza pazienti

MAPS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation,, tramite l'RTI composto esclusivamente dalle controllate Artexe e SCS Computers, ladei laboratori di analisi della regione Marche.L'aggiudicazione, condizionata all'acquisizione dell'informazione antimafia, prevede unpiù Iva, e una durata di 21 mesi per l'implementazione e il collaudo"Siamo soddisfatti di essere stati scelti per la fornitura del nuovo sistema di accoglienza digitale per i laboratori di analisi della Regione Marche - ha commentatodi Maps - Grazie alle nostre soluzioni, le strutture sanitarie potranno offrire ai loro pazienti un'esperienza sempre più moderna, fluida e accessibile, migliorando al contempo l'efficienza dei servizi. Questa aggiudicazione conferma l a qualità dei nostri prodotti e la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi".