MECSPE 2025: le startup innovative al centro della Fiera Manifatturiera Italiana

(Teleborsa) - Laè unSeoperano nel settore dei(in primo luogo produzione di software e consulenza informatica, ma non solo),. Lo scorso luglio, il numero delle startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese ha sfiorato le. Tale dato conferma la vitalità dell’ecosistema italiano dell’innovazione, a dispetto della complessità del contesto europeo ed internazionale, ed è peraltro affiancato da un altro dato confortante: la, che nel secondo trimestre del 2024 sono incrementate di 2mila unità rispetto all’ultima rilevazione.A dare sempre più spazio alle startup innovative ci penserà, la principale fiera dell’industria manifatturiera organizzata dae in programma a. La 23esima edizione della fiera porterà in scena per la quinta volta l’iniziativa, con il suo ricco programma eventi coordinato da Industrio Ventures, che nel 2025 giocherà un ruolo ancora più centrale e di rilievo all’interno della manifestazione., rilancia l’iniziativa che prevede il coinvolgimento di startup B2B ad alto contenuto tecnologico a cui viene offerta l’opportunità di presentarsi, attraverso un ricco palinsesto di eventi, a una vasta audience proveniente dall’industria manifatturiera.La?Start Up Factory?si riconferma quindi un’area su misura per?che desiderano rafforzare la propria competitività attraverso attività di innovazione in un contesto altamente specializzato. Del 14% delle startup innovative nel manifatturiero, la gran parte sono attive nel segmento della fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca e nel segmento della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica. Inoltre, sempre più(sia fisiche che digital) si rivolgono proprio al manifatturiero, si pensi per esempio alle startup specializzate in tecnologie di cybersercurity per le reti industriali, o nel software per l’automazione, diventa evidente come il settore, storico pilastro dell’economia nazionale e motore del nostro export, sia ormai strategico per gli startupper (e gli investitori) italiani."Siamo fieri di ospitare la quinta edizione di Start Up Factory, iniziativa che da subito si è rivelata di grande successo per la fiera e che ha attratto l’interesse di tutti i player del manifatturiero, per la– afferma– le startup innovative sono il futuro dell’industria ed è giusto dare loro quanto più spazio possibile per compiere il salto verso launo step decisivo per il futuro del comparto".D’altra parte, per un Paese che nel suo complesso si qualifica come un "", rispetto alla Germania e alla Francia "forti innovatori", è fondamentale continuare a dedicare risorse e attenzione alle startup, che sono importanti driver di trasformazione tecnologica e culturale, e possono giocare un ruolo decisivo nel rendere il nostro manifatturiero ancora più dinamico, innovativo e resiliente.Quest’anno Start Up Factory sarà infatti posizionata nell’area centrale della fiera, e accoglierà un’importante rappresentanza di startup innovative da tutta Italia. A coordinare la prestigiosa iniziativa, diventata un appuntamento strategico per le aziende italiane che innovano nel manifatturiero, sarà ancora una volta, acceleratore e investitore in startup industriali con quartier generale a Rovereto, attivo nel nordest, nel resto del paese e a Boston."Siamo lieti di tornare a MECSPE, fiera unica nel suo genere, perché oltre a essere una vetrina dell’eccellenza manifatturiera italiana rappresenta anche un forum, un’assise annuale per questo settore, così importante per tutto il sistema-paese. Start Up Factory, a sua volta, è, capace di riunire startupper di alto livello, relatori di calibro europeo e partner di grande spessore, e di generare nuove idee, food for thought e opportunità – dichiara– L’anno scorso la quarta edizione di Start Up Factory è stata un successo. Quest’anno contiamo di fare altrettanto, sfruttando nel migliore dei modi gli spazi offerti dai colleghi di Senaf".La prossima edizione di MECSPE si terrà dal 5 al 7 marzo 2025 in concomitanza con METEF.