Nuovo acquedotto del Peschiera, Anac e Acea siglano un protocollo per la vigilanza sulla procedura di gara

ACEA

(Teleborsa) - l Presidente dell’, Autorità nazionale anticorruzione,, l’Amministratore Delegato die il Presidente di Acea Ato 2, alla presenza anche di, consulente di ACEA per la legalità e il contrasto alle infiltrazioni criminali, già Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, hanno siglato ieri pomeriggio un protocollo d’azione riguardo la procedura di gara relativa ai lavori di progettazione e realizzazione del "".L’accordo è volto a disciplinare l’attività dipreventiva finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore e all’individuazione di eventuali clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazioni criminali.Il protocollo si colloca nel quadro del "" siglato a luglio 2023 da ACEA e Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di potenziare, su scala nazionale, la cooperazione in materia di sicurezza pubblica in considerazione dell’impegno di ACEA nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali nei prossimi anni. Tra queste la più significativa è proprio il nuovo tronco superiore dell’acquedotto del Peschiera: il progetto è volto alla realizzazione di una linea di circa 27 km che va dalle sorgenti del Peschiera a Salisano, parallela al tratto che oggi è in funzione ininterrottamente sin dalla sua realizzazione più di 80 anni fa. L’avvio dei lavori è previsto per il 2025."Quello del Peschiera è uno dei più grandi acquedotti al mondo a trasportare acqua di sorgente e il suo potenziamento costituisce un intervento strategico non solo per Roma, ma per l’intero Paese. Per tale ragione, su richiesta di Acea, abbiamo avviato su di esso una vigilanza collaborativa, affiancando Acea affinché tale progetto si realizzi nel migliore dei modi, con l’obiettivo di assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure, di prevenire ogni forma di malaffare e corruzione. Tali forme di supporto e collaborazione aiutano a realizzare le opere, riducendo il rischio di contenziosi ed al contempo assicurando che le risorse pubbliche siano spese in modo corretto ed a vantaggio della collettività". Così ha commentato il Presidente di Anac,"Questo è il senso del Protocollo di Vigilanza collaborativa sul, che oggi abbiamo firmato con Acea. L’obiettivo è garantire la realizzazione di un’opera strategica, ecosostenibile e capace di creare benefici per i milioni di cittadini che potranno fruirne, dimostrando come la trasparenza e la corretta applicazione delle regole aiutino l’efficienza gestionale ed economica, creando valore a lungo termine per la collettività", ha aggiunto."Il protocollo firmato – ha dichiarato l’AD di ACEA– è un ulteriore passo in avanti nel percorso che stiamo facendo sul fronte della tutela della legalità e della prevenzione delle attività illecite. Questo, in particolare, considerando il ruolo di responsabilità che svolgiamo nei confronti dei cittadini e dei territori che serviamo ogni giorno e in vista della realizzazione di infrastrutture indispensabili che avranno un impatto significativo per lo sviluppo del Paese. Il nuovo acquedotto del Peschiera, già oggi uno dei principali sistemi acquedottistici d’Italia e d’Europa, che garantisce da solo circa l'80% del fabbisogno idrico della città di Roma, è l’opera più rilevante in Italia dal punto di vista idraulico, con un investimento complessivo di circa 1,5 miliardi”