Prismi, si è dimesso il presidente del CdA Giacomo Fenoglio

Prismi

(Teleborsa) - Giacomo Fenoglio, Presidente del Consiglio di Amministrazione di, società leader nel settore del web e digital marketing, ha rassegnato, ieri, le dimissioni dal CdA della Società, con effetto immediato, a causa dell’incompatibilità dello svolgimento della carica con i propri impegni professionali.Lo ha annunciato la società, con una nota, precisando che, sulla base delle informazioni rese disponibili alla Società, Giacomo Fenoglio non detiene azioni di Prismi.Il Consiglio di amministrazione della Società "provvederà quanto prima ad assumere le opportune deliberazioni necessarie alla cooptazione di un nuovo consigliere".Ieri, il titolo Prismi è stato sospeso dalle contrattazioni di Borsa , dopo aver annunciato un rinvio dell'approvazione della semestrale oltre il 30 settembre.Il rinvio è motivato da ritardi tecnici dovuti "all'accentramento della sede presso gli stabilimenti della capogruppo Alascom e dalla necessità di potere integrare l'informativa della semestrale, per una migliore illustrazione al mercato e ai terzi della situazione finanziaria in essere anche tenuto conto delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci".