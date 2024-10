Reti gas europee, Fitch: outlook stabile con supporto regolamentazione, rischi a lungo termine

Enagas

(Teleborsa) - È probabile che gliabbiano rating stabili, ipotizzando politiche finanziarie invariate e quadri normativi di supporto continui. Lo affermain un nuovo report sul tema. L'eccezione è Czech Gas Networks Investments, che è in Rating Watch Positive a seguito dell'acquisizione annunciata da parte della più forte CEZ.Le reti del gas "beneficiano di una buona visibilità dei ricavi poiché prevediamo che le prossimeper gli operatori dei sistemi di distribuzione nel Regno Unito, in Italia e nella Repubblica Ceca adotteranno un", si legge nel documento.Tuttavia, Fitch vede rischi a lungo termine correlati aldi gas naturale e allae sullo sviluppo dell'idrogeno, che potrebbero comportare una crescente pressione normativa.I profili regolamentati delle reti del gas EMEA, con rischi minimi di materie prime e volume, supportano una redditività prevedibile e una generazione di flussi di cassa. La diversificazione aziendale passata aveva aggiunto un certo rischio di credito in alcuni casi, ma la cessione di Tallgrass da parte die la negoziazione esclusiva diper l'acquisizione di 2iRete Gas mostrano che le reti del gas mirano ae optano per opportunità di spesa in conto capitale correlate alla transizione energetica, anche se sono relativamente limitate nel breve termine.Fitch prevede che la spesa in conto capitale a breve termine sarà principalmente focalizzata sulladel gas, con investimenti a lungo termine focalizzati sulla transizione energetica e sulla miscelazione dell'idrogeno."L'Europa ha fatto progressi nel sostenere le iniziative sull'idrogeno e ha assegnato lo status di progetti di interesse comune ad alcuni corridoi dell'idrogeno - si legge nel report - La direttiva sul pacchetto H2 e gas fornisce alcune indicazioni normative ed è probabile che venga recepita nella legislazione nazionale a partire dal 2025. Tuttavia, l'in termini di costi e l'ambito della sua prevista applicazione a medio termine si sta riducendo in modo sostanziale rispetto agli obiettivi eccessivamente ambiziosi stabiliti dall'UE per il 2030".