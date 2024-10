TimVision: in esclusiva l’attesa serie drama ‘Apples Never Fall’ con Annette Bening e Sam Neill

(Teleborsa) - Arriva in Italia, da domani in anteprima esclusiva su TimVision, ‘, la serie mistery-drama con, tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Liane Moriarty, autrice di ‘Big Little Lies’ e ‘Nine Perfect Strangers’. Laracconta il dramma tinto di giallo dei, una famiglia in vista e molto rispettata nella soleggiata scena sociale di West Palm Beach in Florida. La scomparsa della moglie e madre Joy Delaney di cui il marito Stan diventa il principale sospettato, incrina improvvisamente l’immagine della famiglia perfetta. I quattro figli impegnati nella ricerca dovranno mettere insieme i pezzi di un sorprendente puzzle, fatto di sospetti e segreti custoditi nel tempo, che coinvolge tutta la famiglia in una catena di inaspettate rivelazioni.‘Apples Never Fall’, prodotta dain sette episodi, è diretta da(The Tourist), scritta da Melanie Marnich (The Affair), qui in veste anche di Showrunner ed Executive Producer insieme a David Heyman (saga di Harry Potter), Albert Page e Jillian Share.b Nel cast oltre a Annette Bening (American Beauty) e Sam Neill (saga di Jurassic Park), troviamo Alison Brie (Glow), Essie Randles (The Speedway Murders), Jake Lacy (The White Lotus), Conor Merrigan Turner (Thai Cave Rescue) e Georgia Flood (Nautilus).I primi tre episodi saranno disponibili da domani e i successivi ogni giovedì con finale di serie il