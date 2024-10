Italia leader nel mercato degli integratori: 4,5 miliardi di fatturato nel 2023

(Teleborsa) - Durante l’Assemblea annuale di "", tenutasi a Roma, ilha discusso della crescita, dell'innovazione e delle sfide normative. Conche hanno utilizzato integratori alimentari nell'ultimo anno, il comparto è in forte espansione e aspira a una regolamentazione armonizzata a livello europeo per mantenere la competitività e sostenere l'innovazione., ha dichiarato: "Oggi registriamo una crescita del settore degli integratori certamente più contenuta rispetto agli anni passati, soprattutto se guardiamo al periodo pandemico, ma parliamo comunque di un mercato che è ormai divenuto molto più solido e maturo. Le persone che si avvicinano al consumo di integratori continuano ad aumentare e chi li usa già, dimostra unaampliando anche la gamma di integratori utilizzati. Si tratta di un segnale estremamente positivo per l'intero comparto, tuttavia, questo progresso sembra essere in netto contrasto con la situazione normativa a livello europeo. È auspicabile, pertanto, un'armonizzazione delle regole sugli integratori a questo livello, perché oggi ci troviamo di fronte a una regolamentazione frammentata che penalizza l’innovazione nel nostro Paese. Anche i processi di registrazione di nuovi nutrienti, come i ', vengono gestiti con metodologie ormai superate rispetto alle attuali conoscenze; una loro semplificazione comporterebbe enormi benefici sia per il settore che per i cittadini".Nel 2023 il comparto degli integratori alimentari ha raggiunto un, con l’Italia che si conferma il primo mercato europeo,La crescita ha coinvolto anche le esportazioni, che hanno raggiunto 1,9 miliardi di euro, evidenziando una continua espansione internazionale.Scarpa ha anche evidenziato il ruolo degli integratori per la: "Un utilizzo più strutturato degli integratori nei prossimi anni può costituire un’importante risorsa per i sistemi sanitari nazionali. L’integratore alimentare ha un ruolo cruciale nell’allungare il tempo di salute delle persone. Una recente ricerca, realizzata da, ha dimostrato che l'adozione su larga scala di Omega 3 potrebbedi spesa sanitaria. E questo considerando un solo nutriente. Se estendessimo il discorso anche ad altri nutrienti, il risparmio derivante dall’uso di integratori, per la sanità pubblica, sarebbe enorme".Durante l’evento è stato presentato lo studio, che ha indagato le prospettive future degli italiani. Lasono le principali preoccupazioni per il futuro. Per quanto riguarda gli integratori, gli italiani prevedono che in futuro saranno fondamentali per le, il benessere psicofisico e la compensazione di carenze alimentari dovute ai cambiamenti climatici.