iliad, il fatturato supera 10 miliardi di euro nel 2024. In Italia +8%

(Teleborsa) -, operatore francese del settore telecomunicazioni, ha chiuso ilincon: il fatturato del 2024 si attesta a 1 miliardo e 145 milioni di euro, +8% rispetto al 2023; record anche per l'EBITDAaL, che passa a 308 milioni, +24,5% rispetto al 2023. Il Free Cash Flow Operativo di iliad Italia nel 2024 arriva a 37 milioni, in aumento rispetto ai 4 milioni del 2023 e il Free Cash Flow Operativo dell'attività mobile supera i 100 milioni di euro."Per il 2024 volevamo continuare ad investire in infrastrutture sostenibili, innovative e di qualità, e a costruire un rapporto con i nostri utenti basato sulla trasparenza. Oggi, guardando ai risultati, posso dire: missione compiuta! - ha commentato- Siamo felici di vedere che dopo 7 anni di presenza nel mercato, iliad continua a crescere e a conquistare la fiducia di milioni di italiani. Anni fa abbiamo scelto di investire in un approccio nuovo – semplicità e trasparenza, perfetta corrispondenza fra quanto promesso e quanto realmente offerto -, abbiamo scelto di investire in infrastrutture di qualità – puntando solo sulla tecnologia FTTH nel fisso – e su partner di fiducia. È grazie a queste scelte coraggiose che continuiamo a raccogliere i frutti sani dei nostri investimenti".Dal suo ingresso nel mercato ad oggi, l'operatore ha registrato unaraggiungendo la quota di 11 milioni e 985 mila nel 2024, con un incremento di 1 milione e 48 mila utenti netti rispetto al 2023. Nel segmento mobile, iliad conta 11 milioni e 636 mila utenti e si conferma per il settimo anno consecutivo leader per crescita di utenti netti, con +906 mila nuovi utenti rispetto al 2023.Ilha chiuso il 2024 con risultati altrettanto positivi, con 50 milioni e 520 mila utenze nette, in aumento di 2 milioni e 5 mila rispetto al 2023. Il fatturato complessivo del Gruppo al 31 dicembre 2024 si attesta a 10 miliardi e 24 milioni di euro, con un incremento dell'8,5% rispetto al 2023. In crescita anche l'EBITDAaL di Gruppo: 3 miliardi e 850 milioni di euro, +11,8% rispetto al 2023. Anche il Free Cash Flow operativo cresce, arrivando a 1 miliardo e 828 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto al 2023. Questi risultati eccellenti hanno permesso di mantenere sostanzialmente invariato il livello di investimenti, ad oltre 2 miliardi di euro, e di ridurre al tempo stesso la leva finanziaria, che scende a 2,7x rispetto al 3,0 dell'anno precedente.