Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee, male Stellantis

(Teleborsa) -. Persistono i timori di un'escalation del conflitto in Medio Oriente, che possono avere ripercussioni sulla geografia geopolitica ma soprattutto sul rialzo del prezzo del petrolio con effetti finali sull'inflazione.Sul fronte macroeconomico, l'indagine HCOB PMI-S&P Global ha mostrato che a fine terzo trimestre l', con l'attività economica totale in contrazione per la prima volta da febbraio. In particolare, le tre grandi nazioni del blocco della moneta unica (Germania, Francia e Italia) hanno registrato simultanee contrazioni per la prima volta durante quest'anno. L'Eurostat ha comunicato che idi agosto nell'sono aumentato su mese e diminuiti su anno.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,104. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dell'1,66%.Sulla parità lo, che rimane a quota +132 punti base, con ilche si posiziona al 3,47%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,37%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,48%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,43% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,43%, scambiando a 35.667 punti. Poco sotto la parità il(-0,42%); come pure, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,46%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,46%),(+1,29%),(+1,21%) e(+0,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,03% (dopo i giudizi preoccupati da parte di analisti investitori ). In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,34%.scende dell'1,97%.Tra i(+1,43%),(+1,39%),(+1,01%) e(+0,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,91%. Calo deciso per, che segna un -2,57%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,09%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%.