Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dopo la chiusure rialziste a Wall Street e Tokyo. Mentre si attendono i conti delle Big tech americane, il focus degli investitori si concentra sul settore auto dopo che il presidente USA, Donald Trump ha alleggerito le tariffe extra sul comparto.Sul fronte societario, in evidenzadopo i conti in frenata nel primo trimestre e la sospensione della guidance per le incertezze legate ai dazi USA. L'azienda ha confermato che entro la prima metà dell'anno si conoscerà il nuovo Amministratore Delegato.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,139. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,43% e continua a trattare a 59,56 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,51%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,73%, poco mosso, che mostra un +0,19%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,46%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,54%, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 40.363 punti.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 4,70%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,22%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,47%.avanza dell'1,40%.del FTSE MidCap,(+1,76%),(+1,73%),(+1,69%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,38%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,26%.