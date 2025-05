Borse UE in rialzo orfane di Londra. Piazza Affari si allinea

S&P-500

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo, orfane della Borsa di Londra e delle principali borse asiatiche, chiuse per varie festività locali, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per il commercio. Sul mercato USA, scambi negativi per l', mentre si guarda alla riunione della Fed a metà settimana, anche se non sono attese novità sul fronte dei tassi d'interesse.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,20%. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,70%, scendendo fino a 56,72 dollari per barile, in scia alle decisioni dell'Opec+.In forte calo lo, che raggiunge +89 punti base (-17 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,38%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,12%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,39%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 40.836 punti.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 3,22%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,68%.In luce, con un ampio progresso dell'1,92%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,72%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,25%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,09%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,06%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.Tra i(+4,87%),(+3,46%),(+3,27%) e(+2,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,45%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,14%.